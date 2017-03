NRW-CDU: Laschets Wahlkampfmotto kein SPD-Plagiat

31.03.2017 Düsseldorf. Die nordrhein-westfälische CDU weist den Vorwurf zurück, ihr Wahl-Motto "Zuhören. Entscheiden. Handeln" sei vom SPD-Politiker Gerhard Schröder kopiert. Der CDU-Parteichef und Spitzenkandidat Armin Laschet arbeite seit 1994 mit diesem Slogan, seine Politik stehe unter diesem Motto, sagte eine Parteisprecherin am Freitag in Düsseldorf. "Es ist sein Leitspruch, mit dem er auch schon vor 23 Jahren als Direktkandidat für die Bundestagswahl geworben hat." 1994 hatte der damalige niedersächsische Ministerpräsident und spätere Bundeskanzler Schröder mit genau diesem Slogan die absolute Mehrheit errungen, wie mehrere Medien am Freitag berichteten.

Die CDU-Sprecherin betonte auf Anfrage: "Wie weisen den Vorwurf des Plagiats entschieden zurück." Der NRW-Landesvorstand hat auch den Entwurf seines Wahlprogramms unter das Motto "Zuhören. Entscheiden. Handeln" gestellt, das er im Februar vorgestellt hatte und das beim Parteitag an diesem Samstag in Münster verabschiedet werden soll. Laschet hatte am Donnerstag seine Plakatkampagne für die Wahl am 14. Mai präsentiert, die ebenfalls mit diesen Leitspruch untertitelt ist.

Seit Juni 2016 gibt es der Parteisprecherin zufolge zudem auf der NRW-CDU-Seite im Internet eine Bewegtserie unter diesem Motto, die zeige, wo der Parteichef im Land unterwegs ist. Auf Laschets Wahlplakaten 1994 seien damals auch Laschets Hände und ein Ohr abgebildet gewesen - versehen mit den drei Schlagworten "Zuhören. Entscheiden. Handeln." (dpa)