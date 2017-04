Mutmaßliches IS-Mitglied vor Gericht

19.04.2017 Düsseldorf. Wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation "Islamischer Staat" muss sich der 23-jährige Anil O. von Montag an vor Gericht verantworten. Wie das Oberlandesgericht Düsseldorf am Mittwoch mitteilte, soll der Angeklagte Mitte 2015 nach Syrien gereist sein, um sich dort dem IS anzuschließen.

Der 23-jährige Deutsche beabsichtigte demnach, im medizinischen Dienst des IS zu arbeiten. Er sei jedoch von der Brutalität der Terrororganisation derart erschrocken gewesen, dass er im Januar 2016 wieder in die Türkei geflohen sei. Im September reiste er den Behörden zufolge nach Deutschland weiter. Seit seiner Festnahme am 23. September 2016 befindet sich O. in Untersuchungshaft.

Einem Bericht der Wochenzeitung "Die Zeit" zufolge hat sich Anil O. den deutschen Sicherheitsbehörden als Kronzeuge angeboten. Demnach soll er in mehreren Terrorismus-Verfahren als Zeuge aussagen und dabei helfen, führende IS-Mitglieder ins Gefängnis zu bringen. Weder die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe noch das Oberlandesgericht in Düsseldorf wollten diesen Bericht kommentieren. (dpa)