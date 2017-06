Mutmaßlicher Syrien-Kämpfer in NRW festgenommen

01.06.2017 Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat in Nordrhein-Westfalen einen mutmaßlichen Syrien-Kämpfer festnehmen lassen. Der 22-Jährige soll sich 2012 für zwei Jahre einer Einheit der radikalislamischen Al-Nusra-Front angeschlossen haben, wie die Karlsruher Behörde am Donnerstag mitteilte. Für die Gruppierung habe er im syrischen Bürgerkrieg mit einem Kalaschnikow-Schnellfeuergewehr bewaffnet gegen die Regierungstruppen gekämpft. Wie der Syrer nach Deutschland gekommen war und wo genau er festgenommen wurde, sagte die Behörde nicht. Er wurde nach seiner Festnahme am Mittwoch dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt und ist seither in Untersuchungshaft.