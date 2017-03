Mutmaßlicher IS-Dolmetscher in Düsseldorf vor Gericht

22.03.2017 Düsseldorf. Er wohnte noch bei seinen Eltern und soll von Duisburg aus heimlich als Übersetzer für den Islamischen Staat gearbeitet haben. Nun muss der Gymnasiast in Düsseldorf auf die Anklagebank.

Ein mutmaßlicher Übersetzer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) muss sich von heute an in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 19-Jährigen aus Duisburg Unterstützung des IS vor. Er war am 14. Juli vergangenen Jahres im Alter von 18 Jahren festgenommen worden. Seither sitzt er in Untersuchungshaft.

Der Angeklagte soll für die Propagandaarbeit des IS neun Texte ins Deutsche und Englische übersetzt und auf Fehler kontrolliert haben. Die Texte seien zumindest teilweise im Internet im IS-Propagandamagazin "Dabiq" veröffentlicht worden. Der Bundesgerichtshof hatte dem Angeklagten eine radikal-islamische Einstellung attestiert. (dpa)