Ministerium warnt Polizei vor IS-Messerattacken

06.04.2017 Düsseldorf. Das nordrhein-westfälische Innenministerium warnt in einer internen Mitteilung Polizeibeamte vor Messerangriffen durch Sympathisanten der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). "Die Terroristen des sogenannten IS veröffentlichen seit längerem Videos, in denen Anhänger zu Attentaten auf "Ungläubige" aufgerufen und angeleitet werden", sagte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag in Düsseldorf. In einem der Videos gehe es um Messerangriffe auf Polizisten. Das "Westfalen-Blatt" hatte zuerst berichtet.

Nach Angaben des Sprechers hat die NRW-Polizei Standbilder aus dem Film im polizeiinternen Intranet eingestellt. Es gehe darum, die Beamten für solche Angriffe zu sensibilisieren und über die nötigen Schritte zur Eigensicherung zu informieren. In dem Video wird laut "Westfalen-Blatt" auch beschrieben, wie ein Polizist vor der Attacke abgelenkt werden soll. (dpa)