Ministerin stellt Zahlen für den Bedarf an Kitaplätzen vor

20.03.2017 Düsseldorf. Eltern haben den Kita-Bedarf für ihren Nachwuchs mitgeteilt. Daraus wird die Zahl der im neuen Kindergartenjahr benötigten Plätze ermittelt. Derzeit gibt es in NRW 638 600 Betreuungsplätze für Vorschulkinder. Die Zeichen stehen weiter auf Zuwachs.

NRW-Familienministerin Christina Kampmann (SPD) stellt heute in Düsseldorf die neuen Zahlen für den Bedarf an Plätzen bei Tagesmüttern und in Kindergärten vor. Bis Mitte März konnten Eltern in Nordrhein-Westfalen bei den Jugendämtern den Betreuungsbedarf für ihren Nachwuchs anmelden. Anhand dieser Zahlen entwickeln die Städte und Gemeinden in NRW ihr Angebot, das Geld dafür kommt vom Land. Für das kommende Kindergartenjahr wird ein weiter wachsender Bedarf erwartet. Derzeit gibt es im ganzen Land 638 600 Betreuungsplätze für Vorschulkinder aller Altersgruppen in Kitas und bei Tageseltern.

Eltern haben für ihre Kinder ab dem Alter von einem Jahr einen einklagbaren Rechtsanspruch auf eine Betreuung in einer Kita oder bei Tageseltern. In den vergangenen Jahren war NRW im bundesweiten Vergleich stets Schlusslicht bei der Versorgung der unter Dreijährigen. (dpa)