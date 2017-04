Minister: Was hilft gegen Atemgifte in NRW-Ballungsräumen?

18.04.2017 Solingen. Das gesundheitsschädliche Reizgas Stickstoffdioxid belastet mit zahlreichen Grenzwertüberschreitungen vor allem den Ballungsraum Rhein-Ruhr. Nordrhein-Westfalens Umweltminister Johannes Remmel (Grüne) informiert am Mittwoch (13.30 Uhr) in Düsseldorf über mögliche Abhilfe und den Stand anhängiger Gerichtsverfahren.

Im vergangenen Jahr war der EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid an fast jeder zweiten Messstelle in NRW überschritten worden. 32 Städte waren betroffen - am meisten Köln, Düsseldorf, Dortmund und Hagen. Seit 2015 läuft bereits ein Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Deutschland, weil die Grenzwerte an vielen Orten nicht eingehalten werden. (dpa)