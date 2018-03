Merz: NRW könnte vom Brexit überdurchschnittlich profitieren

16.03.2018 Düsseldorf. Nordrhein-Westfalen könnte aus Sicht des Brexit-Beauftragten des Landes, Friedrich Merz, überproportional von einem Austritt Großbritanniens aus der EU profitieren. Dazu müsse die Landesregierung alles tun, um Unternehmen, die Großbritannien verlassen, beste Rahmenbedingungen zu bieten, mahnte Merz am Freitag in Düsseldorf. Das gelte vor allem für Industrie-Unternehmen. NRW sei als der am dichtesten besiedelte Ballungsraum der EU hoch interessant für Unternehmen aus Japan und China, die hier bereits viele Niederlassungen hätten. Merz stand am Freitag erstmals als Brexit-Beauftragter der Landesregierung Rede und Antwort im Europa-Ausschuss des Landtags.