Merkel wirbt für Laschet

27.04.2017 Beverungen. Die Landtagswahl im Mai rückt näher, der Wahlkampf wird heißer: CDU-Spitzenkandidat Laschet kann bei Auftritten im Land auf prominente Unterstützung bauen. CDU-Chefin Merkel kommt zu sieben Terminen - vor allem ins ländliche NRW.

In der heißen Phase des Landtagswahlkampfs in Nordrhein-Westfalen will die CDU-Vorsitzende Angela Merkel dem Spitzenkandidaten ihrer Partei, Armin Laschet, mit mehreren Auftritten den Rücken stärken. Heute (17.00 Uhr) ist die Kanzlerin in Beverungen an der Grenze zu Niedersachsen zu Gast, kurz darauf wird sie in Oelde im Kreis Warendorf (19.00 Uhr) erwartet.

Bis zum Wahltermin am 14. Mai hat Merkel für fünf weitere Wahlkampftermine mit Laschet ihr Kommen ankündigt. Dabei fährt die Kanzlerin dieses Mal nicht mitten in die großen Metropolen, sondern in kleinere Städte ländlicherer Regionen wie Brilon im Sauerland, Haltern am Rande des Ruhrgebiets (beides 10. Mai), Waldbröl im Bergischen Land (4. Mai) oder in die Ortsteile Aachen-Burtscheid (13. Mai) und Bonn-Bad Godesberg (4. Mai). (dpa)