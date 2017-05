Merkel im Interview auf großer Bühne im alten Landtag

11.05.2017 Düsseldorf. Drei Tage vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen äußert sich die CDU-Bundesvorsitzende Angela Merkel in einem Interview vor Gästen aus Politik, Wirtschaft und Medien. Beim traditionellen "Ständehaus-Treff" in Düsseldorf befragt "Rheinische Post"-Chefredakteur Michael Bröcker die Kanzlerin heute Abend zur Wahl im bevölkerungsreichsten Bundesland und zu den Auswirkungen auf den Bund. NRW wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Bundestagswahl ist am 24. September.

In NRW zeichnet sich ein hoch spannender Wettbewerb der Parteien um die Stimmen der rund 13,1 Millionen Wahlberechtigten ab. CDU und SPD liegen etwa gleich auf - die CDU in der jüngsten Umfrage bei 30 und die SPD bei 33 Prozent. Da die Parteien bereits zahlreiche Bündnisse ausgeschlossen haben, bleibt derzeit die große Koalition als wahrscheinlichste Option.

Das Ständehaus war von 1949 bis 1988 Sitz des nordrhein-westfälischen Landtags. (dpa)