Andheri-Hilfe in Bonn

Bonn. Seit 50 Jahren fördert die Bonner Andheri-Hilfe Projekte in den Armutsgebieten von Indien und Bangladesch. Eine der Leitlinien, die bis heute die Arbeit der Nichtregierungsorganisation prägt, ist die Maxime der „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Von Hannah Rüdiger, 05.05.2017

„Es gibt Fügungen im Leben, die fallen uns einfach zu.“ Als Elvira Greiner erstmalig Kontakt zur Bonner Andheri-Hilfe aufnahm, stellte sie fest, dass sich deren Büro unmittelbar gegenüber ihrer Wohnung befand. Die kleine Organisation sei damals auf der Suche nach einer ehrenamtlichen Übersetzerin gewesen. Greiner, die zu der Zeit für das Auswärtige Amt arbeitete, bot der Andheri-Hilfe für drei Monate ihre unentgeltliche Unterstützung an. Heute ist Greiner Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins, und aus drei Monaten sind 36 Jahre geworden.

Zwischen den Dimensionen des Ministeriums und der Arbeitsweise der kleinen Nichtregierungsorganisation (NGO) hätten damals Welten gelegen, erzählt Greiner. Als sie bei der Hilfsorganisation anfing, sei deren Buchhaltung sogar noch handschriftlich auf Karteikarten erfolgt. Überzeugt habe sie jedoch der persönliche Charakter der Andheri-Hilfe. „Noch immer ist es das, was mich fasziniert: Wir sind nah an den Menschen dran“, erklärt Greiner.

Auch Rosi Gollmann, die Gründerin und heutige Ehrenvorsitzende der Organisation, spricht sich in ihren Büchern für „praktische Entwicklungsarbeit mit menschlichem Gesicht“ aus. Durch den Hinweis einer Schülerin wurde die Bonner Lehrerin 1959 auf einen Zeitschriftenartikel aufmerksam, der die prekären Lebensbedingungen von Findelkindern in Andheri bei Mumbai, das damals noch Bombay hieß, schilderte.

Bei der katholischen Religionslehrerin hinterließ der Bericht über die Zustände im „St. Catherine’s“-Kinderheim einen bleibenden Eindruck, weswegen sie persönlich Kontakt zu der Leiterin des Waisenhauses in Andheri aufnahm. Im Folgejahr organisierte Gollmann Aktionstage, schnürte mit ihren Klassen Hilfspakete und trat schließlich ihre erste Indienreise an, bei der sie auch das „St. Catherine’s“ besuchte. Es folgten noch einige weitere Aktionen, bis die Berufsschullehrerin 1967 beschloss, ihr privates Engagement in einen gemeinnützigen Verein zu überführen. Mit der Gründung der „Andheri-Hilfe e.V.“ wurden die Weichen für eine dauerhafte Zusammenarbeit gestellt.

Heute fördert die NGO mehr als 100 Projekte in den Armutsgebieten von Indien und Bangladesch und kann in dieser Woche auf 50 Jahre Zusammenarbeit zurückblicken. Ein halbes Jahrhundert, in dem sich die Anzahl an Hilfsorganisationen vervielfacht und die großen Leitlinien der Entwicklungspolitik immer wieder verschoben haben. Eine dieser Leitlinien, die bis heute die Arbeit der Nichtregierungsorganisation prägt, ist die Maxime der „Hilfe zur Selbsthilfe“. Damit sei gemeint, den Menschen ihre Rechte und Möglichkeiten aufzuzeigen und ihnen eine Starthilfe zur selbstständigen Entwicklung zu bieten, erklärt Elvira Greiner. Dafür engagiere sich die NGO vor allem in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Recht.

Trotz wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Veränderungen in Indien seien aktuell immer noch rund 420 Millionen Menschen von extremer Armut betroffen. Davon gehörten viele zu den sogenannten Unberührbaren, den Ausgegrenzten und Entrechteten des früheren Kastensystems. Obwohl das System verfassungsrechtlich längst abgeschafft wurde, sei die Realität eine ganz andere. „Bei jedem Formular muss die Kaste angegeben werden“, erklärt Greiner. Früher hätten Kastenlose zudem kein Recht auf Bildung gehabt, was sich noch heute negativ auswirke. Die Diskriminierung, die mit dem veralteten System einhergehe, sei nur schwer zu überwinden. Ein Ziel der Andheri-Hilfe sei es, die Rechte dieser Ausgegrenzten zu stärken.

Ein weiteres Ziel liege in der Verbesserung der Gesundheitsversorgung, die in manchen Fällen bereits mit geringem Kapital gewährleistet werden könne. Am meisten Aufmerksamkeit habe das Projekt „Augenlicht für Bangladesch“ in Deutschland erregt, da es unmittelbare Wirksamkeit von Spenden verdeutlicht habe. „50 Euro und ein Mensch kann wieder sehen – das ist einfach unbeschreiblich“, kommentiert Greiner das Jubiläumsprojekt. Über eine Million Augenoperationen seien durch die Initiative ermöglicht worden. Es seien greifbare Erfolge wie diese, die die Menschen besonders ansprächen und jedes Mal wieder berührten.

Auch in der Frauenförderung habe die Andheri-Hilfe große Erfolge erzielt. Immer mehr Frauen, die in Indien unter menschenunwürdigen Bedingungen leben, hätten sich auch durch die externe Unterstützung zusammengefunden und gemeinsam organisiert. Möglich gewesen sei dies nur durch das persönliche Engagement der Frauen und ihren unbeugsamen Willen, etwas zu ändern. „Wir sprechen von Frauen, die unheimlich starke Vorkämpferinnen für ein Leben ohne Gewalt und in Gerechtigkeit sind. Frauen, die wollen, dass ihre Kinder zur Schule gehen und sich mit aller Kraft dafür einsetzen“, erklärt Greiner.

Natürlich habe es in 50 Jahren auch Vertrauensbrüche in der Zusammenarbeit gegeben. „Darunter leiden dann immer die Falschen. Zu unserem eigenen Lernprozess gehört das aber dazu“, berichtet Greiner. Umso wichtiger sei es, vertrauenswürdige Partner zu identifizieren, für die die Zusammenarbeit mehr sei als „nur ein Job“. Oft arbeite die Andheri-Hilfe deswegen mit Partnern zusammen, die persönlich von den Projekten betroffen sind.

Der Verein betrachte sich nicht nur als Vermittler zwischen den Welten, sondern auch zwischen einzelnen Menschen. Deshalb sei es so wichtig, die Bevölkerung in Deutschland über die Probleme in Indien und Bangladesch zu informieren und sie über verschiedene Möglichkeiten des Engagements aufzuklären. „Jeder kann etwas tun. Es kann zwar nicht jeder nach Afrika oder Indien gehen und in einer Organisation arbeiten, aber durch eine Spende kann man ein wichtiges Glied der Kette werden.“