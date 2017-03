Mehr als 4000 Polizisten rund um AfD-Bundesparteitag

31.03.2017 Köln. Der anstehende AfD-Bundesparteitag mit Tausenden Gegendemonstranten führt in Köln zu einem der größten Polizeieinsätze der vergangenen Jahre. "Der Behörde liegen Erkenntnisse vor, dass der Bundesparteitag der AfD im Bereich der gewaltbereiten, linksextremistischen Szene eine hohe Anziehungskraft hat", sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies am Freitag. Es gebe Erkenntnisse, dass mehrere Tausend Linksextremisten aus ganz Deutschland und vermutlich auch aus dem Ausland anreisen wollten. Die Polizei will rund um das Wochenende am 22. und 23. April mehr als 4000 Polizisten einsetzen - auch wenn man größtenteils friedliche Demonstranten erwarte. Insgesamt rechnen die Organisatoren diverser Gegenveranstaltungen mit mehr als 50 000 Teilnehmern.