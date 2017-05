Mehr Briefwähler in Nordrhein-Westfalen

07.05.2017 Düsseldorf. Viele Städte in Nordrhein-Westfalen rechnen wieder mit einer Zunahme der Zahl der Briefwähler bei der Landtagswahl. So sind beim Wahlamt der Stadt Dortmund bereits knapp 4000 Stimmzettel mehr eingegangen als zum gleichen Zeitpunkt vor fünf Jahren, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Auch Münster meldet einen Anstieg der Briefwähler. Dort sind bislang rund 27 000 ausgefüllte Stimmzettel zurückgeschickt worden, etwa 3500 mehr als eine Woche vor der letzten Landtagswahl 2012. In Köln rechnen die Wahlorganisatoren mit einem neuen Briefwahl-Rekord. In der größten Stadt des Landes sind 30 Prozent mehr Briefwahlanträge eingegangen als vor fünf Jahren.