Mathies: 970 gewaltorientierte Linksextremisten in NRW

11.07.2017 Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen gibt es nach Angaben des Innenministeriums in Düsseldorf 970 gewaltorientierte Linksextremisten. Diese hielten Gewaltausübung gegenüber Polizisten und politischen Gegnern grundsätzlich für legitim, sagte Innenstaatssekretär Jürgen Mathies dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch). Die Sicherheitsbehörden beobachteten die Szene "konsequent". Linksautonome Hochburgen wie in Berlin, Leipzig oder Hamburg gebe es in Nordrhein-Westfalen aber nicht.

Die neue Regierung werde "alle Möglichkeiten" nutzen, um die Polizeipräsenz in Nordrhein-Westfalen zu erhöhen, sagte Mathies. So gebe es zum Beispiel Überlegungen, in einigen Städten weitere Züge der Bereitschaftspolizei einzurichten. (dpa)