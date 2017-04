Marokko beharrt auf Einzelabschiebungen: Kaum Fortschritte

26.04.2017 Düsseldorf. Nordrhein-Westfalen kommt bei der Abschiebung ausreisepflichtiger Marokkaner kaum voran. Marokko verweigere weiterhin Abschiebungen größerer Gruppen mit Charterflügen, stellte NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) in einer jetzt veröffentlichten Antwort auf eine CDU-Anfrage fest. Mit Einzelabschiebungen in Linienflügen könne die Aufgabe jedoch nicht bewältigt werden - zumal Piloten Flüge mit Störern und gewaltbereiten Personen regelmäßig verweigerten. Marokko akzeptiert maximal fünf abgeschobene Rückkehrer pro Linienflug - in der Praxis sind es meist weniger. Rund 2000 ausreisepflichtige Marokkaner leben in NRW. Das ist gut die Hälfte aller ausreisepflichtigen Marokkaner in Deutschland. Jäger appellierte an den Bund, Druck auf die Herkunftsstaaten zu machen.