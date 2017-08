17.08.2017 Hagen. In Hagen hat sich am Donnerstagnachmittag ein womöglich bewaffneter Mann in einer leerstehenden Gaststätte verschanzt. Die Polizei sperrte nach eigenen Angaben den Bereich rund um das Gebäude am Bahnhof ab. Von einer Geiselnahme sei nicht auszugehen, sagte ein Polizeisprecher. Allerdings sei der Mann "möglicherweise nicht ganz ungefährlich".