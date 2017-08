Mann nach Drohung gegen Martin Schulz festgenommen

30.08.2017 Unna. Nach einer Drohung gegen SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei einen 43 Jahre alten Mann in Werl festgenommen. Der Mann habe vor dem für Mittwochabend geplanten Wahlkampfauftritt von Schulz in Unna über ein soziales Medium erklärt, er wolle sich eine Schusswaffe besorgen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Das gehe aus dem Chatverlauf vom Dienstagabend zu einem Artikel eines Onlinemediums über den Wahlkampftermin hervor. Der Mann werde bis mindestens zum Ende der Wahlkampfveranstaltung in Gewahrsam bleiben. Eine Schusswaffe fanden die Beamten in seiner Wohnung aber nicht.

Die Dortmunder Polizei dementierte einen Medienbericht, wonach der Mann zu den "Reichsbürgern" zähle. Darüber gebe es derzeit keinerlei Erkenntnisse, sagte ein Sprecher. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll der 43-Jährige nur schwach intelligent und Trinker sein.

Die Polizei sprach in ihrer Mitteilung von konkreten Drohungen gegen Schulz. Sie nehme solche Drohungen in sozialen Netzwerken sehr ernst und werde konsequent und schnell reagieren. (dpa)