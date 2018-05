Macron erhält Karlspreis: Merkel spricht bei der Vergabe

03.05.2018 Aachen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird bei der Karlspreis-Verleihung an den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron in Aachen sprechen. Das Karlspreis-Direktorium hoffe, dass von der Verleihung ein Dialog über die Vorschläge Macrons zur Erneuerung der Europäischen Union in Gang gesetzt werde, sagte Direktoriums-Sprecher Jürgen Linden am Donnerstag. "Es ist die Möglichkeit für die deutsche Bundesregierung, eine konkretisiertere Antwort auf die Macron-Rede zur Erneuerung des europäischen Projektes zu geben, anstatt immer nur über Fahrpläne zu reden", erklärte Linden.

Trotz anhaltender Differenzen hatten Macron und Merkel in Berlin vereinbart, bis zum EU-Gipfel Ende Juni gemeinsame Reformvorschläge für eine Wiederbelebung Europas vorzulegen.

Der französische Staatspräsident erhält den Karlspreis für eine kraftvolle Vision eines neuen Europas. Sein Kampf gegen Nationalismus und Isolationismus zur Überwindung der europäischen Krise seien vorbildhaft und wegweisend, hießt es in der Begründung. WDR und ZDF übertragen den Angaben nach an Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 10. Mai) die Verleihung im Krönungssaal des Aachener Rathauses von 11.15 Uhr an live.

Zur Verleihung werden die Staatsspitzen aus Spanien, Luxemburg, Bulgarien, Ukraine, Litauen und Kroatien erwartet. Am Rande der Verleihung soll ein Gespräch zwischen Macron, Merkel und dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko stattfinden. Die Aachener Polizei wird mit eigenen Angaben mit einem großem Aufgebot im Einsatz sein und ist "auf jede Eventualität" eingestellt. (dpa)