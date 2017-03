Müntefering spricht von Grenzüberschreitung der Türkei

29.03.2017 Berlin. Die Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering hat ihre mutmaßliche Ausspähung durch den türkischen Geheimdienst MIT als deutliche Grenzüberschreitung bezeichnet. "Dieses Vorgehen der türkischen Regierung zeigt einmal mehr den Versuch, kritische Positionen zu unterdrücken", erklärte sie am Mittwoch in Berlin. "Als Vorsitzende der Parlamentariergruppe stehe ich für Dialog und klare Worte, mit den unterschiedlichsten und schwierigsten Gesprächspartnern im In- und Ausland. Hier allerdings wird mit einem solchen Vorgehen erneut und deutlich eine Grenze überschritten."

Zuvor war bekannt geworden, dass Müntefering auf einer Liste mit angeblichen Unterstützern des Predigers Fethullah Gülen in Deutschland steht, die der MIT dem Bundesnachrichtendienst übergeben hat. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan macht Gülen für den gescheiterten Putschversuch in der Türkei verantwortlich. (dpa)