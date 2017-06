Münsters Oberbürgermeister Lewe wird Städtetagspräsident

01.06.2017 Nürnberg/Münster. Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe steht ab Januar 2018 an der Spitze des Deutschen Städtetages. Zum Abschluss der Hauptversammlung des kommunalen Spitzenverbandes in Nürnberg wurde der CDU-Politiker am Donnerstag zum Nachfolger von Eva Lohse (CDU) gewählt. Die Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen wurde mit klarer Mehrheit im Amt bestätigt. Die 61-Jährige kandidiert allerdings in ihrer Heimatstadt nicht für eine dritte Amtszeit als Oberbürgermeisterin und scheidet damit zum Jahresende auch als Städtetagspräsidentin aus. Bei der Hauptversammlung wurde zudem Vizestädtetagspräsident Ulrich Maly (SPD) im Amt bestätigt. Er ist seit 2002 Oberbürgermeister von Nürnberg.