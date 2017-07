Liverpool bekommt Konrad-Adenauer-Preis

07.07.2017 Köln. Die Stadt Liverpool wird für ihr Engagement für Europa ausgezeichnet. Die Partnerstadt Köln verleiht ihr den Konrad-Adenauer-Preis. "Liverpool hat sich klar für einen Verbleib in der Europäischen Union ausgesprochen. Auch wenn der Brexit letztlich nicht abgewendet werden konnte, so wird durch die Verleihung des Konrad-Adenauer-Preises die starke Bindung der Stadt zur EU gewürdigt und gefestigt", teilte die Stadt Köln am Freitagabend mit.

Bereits wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg 1952 habe Liverpool den ehemaligen Feinden die Hand gereicht und als erste Stadt mit Köln eine Partnerschaft besiegelt. "Nach 1945 waren es gerade diese britisch-deutschen Städtepartnerschaften, die kommunale Selbstverwaltung und lokale Demokratie in Deutschland gestärkt sowie Deutschland fest in der Europäischen Union verankert haben", hieß es.

Die Stadt Köln vergibt den nach ihrem früheren Oberbürgermeister benannten Preis alle zwei Jahre. Zu den bisherigen Preisträgern gehörten der ehemalige französische Ministerpräsident Raymond Barre, die langjährige Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth (CDU) und der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko. Das Kuratorium wählte in diesem Jahr erstmals keine Einzelperson aus.

Die Preisverleihung ist für den 20. Oktober im Historischen Rathaus von Köln geplant. (dpa)