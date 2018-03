Lindner zu GroKo-Entscheid: "Jetzt geht es an die Arbeit"

04.03.2018 Düsseldorf. Nach dem Ja der SPD-Mitglieder zur Fortsetzung einer großen Koalition hat sich FDP-Chef Christian Lindner am Sonntag tatkräftig gezeigt. "Ab jetzt geht es an die Arbeit, auch für die Opposition im Deutschen Bundestag", erklärte er in Düsseldorf. Allerdings sei diese jetzt kommende Koalition so wenig ein Aufbruch wie es Jamaika gewesen wäre. Die FDP wolle die Zeit nutzen, um Druck zu machen und für eine andere Konstellation beim nächsten Mal zu arbeiten.

Zuvor hatte Lindner getwittert, er freue sich auf eine "smarte Oppositionsarbeit". Mit "smart" habe er gemeint, konstruktiv Alternativen aufzuzeigen, führte er später aus. Man wolle kein "Weiter so", sondern seriös bleiben und für innovative Lösungen eintreten. Als Beispiel nannte er, beim Klimaschutz nicht auf Fahrverbote zu setzen. (dpa)