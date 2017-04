Lindner will Abstimmung über Eintritt in Landesregierung

25.04.2017 Bielefeld. Der FDP-Bundes- und Landesvorsitzende Christian Lindner will die Parteimitglieder in Nordrhein-Westfalen über den Eintritt in eine mögliche Landesregierung abstimmen lassen. Nach der Landtagswahl am 14. Mai wolle er einen entsprechenden Mitgliederentscheid vorschlagen, sagte der FDP-Spitzenkandidat der Zeitung "Neue Westfälische" (Dienstag). Die rund 15 000 FDP-Mitglieder in NRW sollen nach der Wahl, bei der die FDP nach einer jüngsten Umfrage mit rund zehn Prozent der Stimmen rechnen könnte, über mögliche Koalitionen entscheiden. Festgelegt hat Lindner sich aber bereits bei der Frage nach einer Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP, für die seine Partei nicht zur Verfügung stehe.