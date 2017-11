Lindner verteidigt Jamaika-Absage: kein Vertrauen

25.11.2017 Neuss. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat die Absage seiner Partei an eine Jamaika-Koalition verteidigt. Die FDP sei bereit gewesen, Verantwortung zu übernehmen, sagte er auf einem außerordentlichen Landesparteitag der nordrhein-westfälischen FDP am Samstag in Neuss. Es habe aber das Zutrauen gefehlt, dass eine solche Koalition innere Stabilität habe. Es habe kein gemeinsames Grundverständnis gegeben. "Das hätte nicht über vier Jahre bestehen können", sagte Lindner vor 400 Delegierten. Der 38-jährige Bundesparteichef verabschiedete sich mit seiner Rede nach fünf Jahren vom Landesvorsitz seines Heimatverbandes.