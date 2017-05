Lindner und CDU-Wahlsieger Laschet im selben Flugzeug

15.05.2017 Düsseldorf. Schon vor dem Beginn schwarz-gelber Gespräche in Nordrhein-Westfalen sind CDU-Wahlsieger Armin Laschet und FDP-Chef Christian Lindner auf Tuchfühlung gegangen - wenn auch ungeplant. Nach ihren Terminen in Berlin nahmen beide am Montag denselben Flieger zurück. "Zufällige Begegnung auf dem Weg von Berlin nach Düsseldorf", twitterte Lindner mit einem Selfie von Laschet und sich. "Wir sind auf derselben Maschine", bestätigte er der dpa.

Lindner gilt als Social-Media-König der NRW-Landespolitiker. Er hat bei Twitter die meisten Anhänger ("Follower") für seine Kurznachrichten und Fotos. Außerdem unterhält er zahlreiche Facebook-Fans mit seinen Beiträgen. (dpa)