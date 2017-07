Lindner startet Wahlkampfserie mit Bürokratie-Bandwürmern

17.07.2017 Düsseldorf. Zwei Monate vor der Bundestagswahl hat FDP-Chef Christian Lindner eine ungewöhnliche Kampagne mit Wortbandwürmern gegen Bürokratie gestartet. Im Mitteilungsdienst Twitter fragt der 38-Jährige den Internet-Sprachassistenten Alexa nach deutschen Gesetzen. In Folge 1 will Lindner wissen: "Alexa, was ist die Berufsausbildungsvorbereitungsbescheinigungsverordnung?" Antwort des überforderten Systems: "Ich bin mir leider nicht sicher." Auch auf Fragen nach der Anwendungszeitpunktverschiebungsverordnung und dem Katasterfortschreibungsgebührenwiedereinführungsgesetz reagiert Alexa ratlos. Kernbotschaft der viralen Video-Kampagne: "Was haben wir von Gesetzen, wenn sie niemand versteht?" Die Serie werde fortgesetzt, kündigte ein Parteisprecher am Montag in Düsseldorf an.