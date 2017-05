Lindner: Schleswig-Holstein-Ergebnis gutes Signal für NRW

07.05.2017 Düsseldorf/Kiel. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sieht im Wahlergebnis seiner Partei in Schleswig-Holstein ein positives Signal für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen in einer Woche. Es gelte, auch dort "moderne Themen" in den Vordergrund zu stellen - etwa die Wirtschaftspolitik am Mittelstand zu orientieren, sagte Linder am Sonntag im ZDF. Die Entscheidung über eine FDP-Regierungsbeteiligung im Norden liege allein bei der Landespartei. Eine Zusammenarbeit der FDP mit den Grünen sei in Schleswig-Holstein durchaus denkbar - anders als Nordrhein-Westfalen.