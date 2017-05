Lindner: Lieber in Berliner Opposition

15.05.2017 Berlin. FDP-Chef Christian Lindner will vor seinem angekündigten Wechsel nach Berlin noch volle Verantwortung für eventuelle Koalitionsgespräche in Nordrhein-Westfalen übernehmen. Danach werde er sich aber wie geplant ganz der Bundespolitik widmen. "In jedem Fall ziehe ich es vor, einflussloser Abgeordneter der Opposition im Bundestag zu sein als stellvertretender Ministerpräsident in Düsseldorf", sagte der Parteichef am Montag in Berlin. Die FDP traue sich auch bei seinem Weggang aus Düsseldorf Richtung Berlin zu, "im Falle eines Falles Regierungsverantwortung zu übernehmen", sagte Lindner.

Unbedingt vermeiden will Lindner, dass seine FDP nur als natürlicher Juniorpartner der CDU in schwarz-gelben Bündnissen gesehen werde. "Menschen, die unsere Liberalität teilen, haben uns gewählt, und zwar weil sie uns gemeint haben, die freien Demokraten mit ihren Projekten und Werten, nicht weil sie zuallererst den Koalitionspartner von irgendjemandem stärken wollten", sagte Lindner. (dpa)