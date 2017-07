Laschet zieht mit der Staatskanzlei um

21.07.2017 Düsseldorf. Die neue nordrhein-westfälische Landesregierung zieht um. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) verlässt mit seiner Regierungsmannschaft das Düsseldorfer Stadttor und zieht in das Regierungsviertel unmittelbar neben der alten Staatskanzlei, von der aus Johannes Rau (SPD) noch das Land regierte. Das bestätigte Regierungssprecher Christian Wiermer am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. In ihrem bisherigen Domizil in dem preisgekrönten gläsernen Hochhaus hatte die Staatskanzlei 1999 auf Betreiben von Regierungschef Wolfgang Clement (SPD) mehrere Etagen angemietet.