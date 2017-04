Laschet wirft Rot-Grün in NRW "Arroganz der Macht" vor

01.04.2017 Münster. Der CDU-Chef in NRW, Armin Laschet, will bei der Landtagswahl Mitte Mai vor allem mit den Themen Bildung, mehr Wirtschaftswachtsum und Innere Sicherheit punkten. "Wir wollen Nordrhein-Westfalen wieder an die Spitze führen", betonte der Landesvorsitzende am Samstag beim Parteitag der NRW-CDU in Münster. Zum offiziellen CDU-Wahlkampfauftakt warf der CDU-Spitzenkandidat der rot-grünen Landesregierung "Arroganz der Macht" vor. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) ignoriere die Probleme des Landes und höre nicht mehr zu.

Laschet will seine CDU am 14. Mai zur stärksten Kraft machen und Regierungschef werden. Seine Kampagne stellt er unter das Motto "Zuhören. Enscheiden, Handeln."

Es brauche mehr Bildungsgerechtigkeit: "Wir wollen, dass der Aufstieg der Kinder nicht von der Herkunft der Eltern abhängt." Kraft sei mit ihrem Projekt "Kein Kind zurücklassen" gescheitert. Die Kinderarmut sei im bevökerungsreichsten Bundesland gestiegen - ausgerechnet in dem Land, aus dem SPD-Kanzlerkandididat Martin Schulz komme, der sich soziale Gerechtigkeit auf die Fahnen schreibe. Fakt sei für NRW: "Frau Kraft hat nicht geliefert." Die Kita-Plätze reichten nicht aus. Mit hohem Unterrichtsausfall und "konzeptlosem" Agieren bei der Inklusion verspiele Rot-Grün Bildungschancen. (dpa)