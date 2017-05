Laschet warnt CDU vor Siegesgewissheit

28.05.2017 Berlin. Der designierte nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat die CDU vor zu großer Siegeszuversicht bei der Bundestagswahl gewarnt. "Es steht nicht 3:0, sondern 0:0. Die Bundestagswahl ist eine eigene Kategorie", sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende der "Bild am Sonntag" mit Blick auf drei gewonnen Landtagswahlen für die CDU in diesem Jahr. Die Chancen im Bund stünden auch gut, "aber in der Politik kann sich das schnell ändern".

Deutschland stehe gut da, "aber wir werden nicht für unsere Leistungen der vergangenen vier Jahre gewählt, sondern für unsere Ideen für die kommenden vier. Unser Programm muss überzeugender und glaubwürdiger sein als das der SPD." Seine geplante Koalition mit der FDP in Düsseldorf sieht Laschet nicht als Modell für den Bund: "Die CDU wird keinen Koalitionswahlkampf machen. Wir kämpfen für CDU pur." (dpa)