Laschet und Stamp stellen Regierungspläne für 2018 vor

15.01.2018 Düsseldorf. Für Ministerpräsident Laschet ist das erste komplette Regierungsjahr angebrochen. Welche Versprechen wird er 2018 umsetzen?

Der nordrhein-westfälische Regierungschef Armin Laschet (CDU) und sein Vize Joachim Stamp (FDP) geben heute einen Ausblick auf ihre politischen Vorhaben im neuen Jahr. Kurz vor Verabschiedung des ersten Jahresetats der schwarz-gelben Koalition am Mittwoch stellen beide Politiker sich in Düsseldorf zum landespolitischen Jahresauftakt den Fragen der Journalisten. In der vergangenen Woche hatten die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen von CDU und FDP bereits Akzente vorgestellt. Sie wollen vor allem die Kommunen entlasten und mehr in die Innere Sicherheit investieren. (dpa)