Laschet spottet über Berliner Regierungsbildung

14.02.2018 Kirchveischede. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich bei seiner Aschermittwochsrede über die schleppende Regierungsbildung auf Bundesebene lustig gemacht. "Die Älteren erinnern sich noch: Am 24. September hatten wir Bundestagswahl", spottete Laschet am Mittwoch bei der CDU-Veranstaltung in Kirchveischede im Sauerland. Nach fünf Monaten stehe die Regierung noch immer nicht. In NRW hätten CDU und FDP dagegen nur drei Stunden sondiert, dann drei Wochen verhandelt - "und nichts zwischendurch getwittert". Danach habe die schwarz-gelbe NRW-Mehrheit von nur einer Stimme in geheimer Abstimmung gestanden - "da waren alle Leute an Bord".

Die Bundesrepublik brauche jetzt schnell eine handlungsfähige Regierung, forderte Laschet. (dpa)