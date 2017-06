Bund-Länder-Finanzen

Berlin. Am Donnerstag billigt der Bundestag den Bund-Länder-Finanzpakt. 13 Grundgesetzänderungen wird es geben. Der Bund wird die Länder ab 2020 mit zusätzlich 9,75 Milliarden Euro pro Jahr unterstützen, damit jetzt alle zustimmen.

Von Birgit Marschall, 01.06.2017

400 Seiten Gesetzestexte, 13 Grundgesetzänderungen, endlose Zahlenkolonnen und jahrelange Verhandlungen – die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ist ein zähes und komplexes Thema. An diesem Donnerstag soll der Bundestag das Mammutprojekt verabschieden, am Freitag kommt es auch in den Bundesrat. Für die Verfassungsänderungen sind jeweils Zweidrittelmehrheiten notwendig. Union und SPD verfügen im Bundestag über 80 Prozent der Mandate. Nach Probeabstimmungen in den Fraktionen am Dienstag besteht kein Zweifel, dass die historische Reform geschafft wird. Auch im Bundesrat zeichnet sich kein Scheitern ab. Bei manchen ist die Freude über diese Reform allerdings weniger groß – etwa in der NRW-Landesgruppe der SPD-Fraktion.

Die Neuordnung der Finanzbeziehungen wird nötig, weil der bisherige Länderfinanzausgleich und der Solidarpakt für Ostdeutschland Ende 2019 auslaufen. Für die ostdeutschen Bundesländer sollte es ab 2020 keine Sonderregeln mehr geben. Zudem wollten die reichen Geberländer künftig nicht mehr so viel wie bisher vom eigenen Steueraufkommen an ärmere Länder abgeben, Bayern und Hessen hatten deshalb eine Verfassungsklage eingereicht, die sie jetzt wieder zurückziehen. Außerdem wollte aber auch keines der 16 Länder schlechter gestellt werden als bisher, und die notorisch klammen Länder Bremen und Saarland brauchten auch noch zusätzliche Unterstützung. Diese Quadratur des Kreises konnte am Ende nur aufgelöst werden, indem die Länder beschlossen, den Bund zur Kasse zu bitten: Der Bund wird die Länder ab 2020 mit zusätzlich 9,75 Milliarden Euro pro Jahr unterstützen, damit jetzt alle zustimmen.

Im Gegenzug mussten die Länder einige Kröten schlucken, die bis zur vorigen Woche für weitere Verhandlungen sorgten. Der heikelste Punkt: Ab 2021 übernimmt der Bund Bau, Planung und Betrieb der Autobahnen und der vierstreifigen Bundesstraßen. Dazu wird eine neue Bundes-Infrastrukturgesellschaft als GmbH gegründet. Bisher erledigten die Länder diese Aufgabe im Auftrag des Bundes.

Kritiker sind still geworden

Der Bund erhält zudem mehr Kontroll- und Steuerungsrechte über eigene Mittel, die er den Ländern und Kommunen für besondere Zwecke zur Verfügung stellt. Das gilt etwa für das Schulsanierungsprogramm für finanzschwache Kommunen von zusätzlich insgesamt 3,5 Milliarden Euro oder die Bundesmittel zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Hier haben die Bundestagsfraktionen vergangene Woche für den Bund noch ein besonderes Akteneinsichts- und Erhebungsrecht eingebaut. Auch der Bundesrechnungshof bekommt mehr Kontrollrechte in den Ländern und die Steuerverwaltung des Bundes gegenüber den Ländern wird gestärkt.

In den Bundestagsfraktionen sind die Kritiker still geworden. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, dass insbesondere die NRW-Landesgruppe in der SPD-Fraktion mit Nein stimmen könnte, weil man dem designierten Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) nicht gönnen will, dass das Land durch die Reform von 2020 an um rund 1,5 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich entlastet wird.

In der Tat ärgern sich viele in der SPD darüber, dass nun Laschet von dem Zuwachs profitieren wird, der von seiner SPD-Vorgängerin Hannelore Kraft erkämpft wurde. NRW ist mit Abstand das Bundesland, das vom Gesamtbetrag her ab 2020 am meisten entlastet wird.