Debat-O-Meter zum TV-Duell

Armin Laschet, CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, und die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) debattieren am 02.05.2017 in der WDR-Fernsehsendung «Ihre Wahl 2017 - Das Duell» in Köln (Nordrhein-Westfalen) im Fernsehstudio.

Bonn. NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) und ihr CDU-Herausforderer Armin Laschet lieferten sich am Abend beim NRW-Duell einen ersten TV-Schlagabtausch. Wer konnte eher bei den Zuschauern punkten? Beim Debat-O-Meter konnten Sie live abstimmen. Das sind die ersten Ergebnisse.

Von Marcel Dörsing, 02.05.2017

Mit dem TV-Duell am Dienstagabend ist die Politik eineinhalb Wochen vor der Abstimmung in den Endspurt des Wahlkampfs gestartet. Eine Stunde lang haben die Moderatoren Sonia Mikich und Gabi Ludwig am Dienstagabend im WDR-Fernsehen Hannelore Kraft (SPD) und Armin Laschet (CDU) zu Themen wie der Schulpolitik, Innere Sicherheit oder der Wohnungs- und der Verkehrspolitik in NRW befragt.

Die Leser des General-Anzeigers konnten dabei nicht nur zuschauen, sondern während des Duells beim Debat-O-Meter live bewerten, welcher Kandidat sich bei welchem Thema besser geschlagen hat.

Mehr als 1100 Teilnehmer und 760 aktive Nutzer haben sich mit dem Debat-O-Meter live am TV-Duell beteiligt. Dabei gaben die Zuschauer während der 60-minütigen Debatte insgesamt knapp als 270.000 positive und negative Voten ab, wobei pro Sekunde eine Bewertung möglich war. Die hier dargestellten Ergebnisse der Blitzauswertung sind ungewichtet und nicht repräsentativ. Dies zeigt sich etwa an der starken Nutzung des Debatometers durch Anhänger der CDU. So überrascht es wenig, dass der CDU-Kandidat in der vorläufigen Gesamtbewertung vor Hannelore Kraft landete.

Die Bewertung von in der Vorumfrage

Vor Beginn der Debatte haben sich beachtliche 66,6 Prozent der Teilnehmer für Laschet in der Direktwahl als Ministerpräsident ausgesprochen, 19,2 Prozent für Kraft und 14,2 Prozent waren unentschieden.

Diese stärkeren Präferenzen für Laschet vor der Debatte zeigten sich auch an einer deutlich besseren Bewertung bei den Fragen nach Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Bei der Frage nach der Sympathie schnitt Hannelore Kraft etwas besser ab, blieb aber weiter deutlich hinter Laschet (55 : 27 Prozent für Laschet). Bei einer Bewertung der beiden Politiker auf einer auf einer Skala -2 bis +2 wurde Hannelore Kraft mit -0,68 deutlich negativer bewertet als Armin Laschet mit +0,72. Insgesamt nahmen deutlich mehr CDU-Anhänger am Debatometer teil als SPD-Anhänger. Knapp 19 Prozent der Teilnehmer waren noch unentschlossen, wem Sie am 14. Mai wählen wollen.

