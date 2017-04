Laschet erwägt Heimatministerium für NRW

27.04.2017 Soest. Der CDU-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, erwägt die Bildung eines Ministeriums für Heimat und den ländlichen Raum. Das sagte er nach Angaben der CDU bei einer Wahlkampfveranstaltung in Soest. Zuerst hatte die "Rheinische Post" (Freitagausgabe) darüber berichtet.

Der CDU-Landesvorsitzende hatte bereits am Montag ein Team vorgestellt, das bei Verhandlungen über eine Regierungsbildung die Interessen des ländlichen Raums vertreten soll. Ihm gehören die CDU-Agrarpolitikerin Christina Schulze Föcking, der Kommunalexperte der Landtagsfraktion, André Kuper, und der Sprecher des Aktionsbündnisses ländlicher Raum, Max Freiherr von Elverfeldt an. Laschet wirft der rot-grünen Landesregierung vor, die städtischen Ballungsgebiete in NRW konsequent zu bevorzugen. (dpa)