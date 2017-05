Laschet: Zweitstimme bei NRW-Wahl nicht der FDP geben

10.05.2017 Haltern. Der nordrhein-westfälische CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet hat Wähler der Union dazu aufgerufen, der FDP bei der Landtagswahl am Sonntag nicht die Zweitstimme zu geben. Wenn es ein Kopf-an-Kopf-Rennen gebe, sei das vielleicht die Stimme, die am Ende fehle, sagte Laschet am Mittwoch bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im westfälischen Haltern. Merkel betonte: "Die CDU hat keine einzige Stimme zu verschenken." Sie rief die mehr als 1000 Parteianhänger auf dem Marktplatz der Stadt dazu auf, wählen zu gehen. "Zählen tut nicht der gute Gedanke an Armin Laschet am Sonntagmorgen beim Frühstücksei."