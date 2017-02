Laschet: Schulz an Wirklichkeit in NRW messen

21.02.2017 Köln. Die nordrhein-westfälische CDU will den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz mit den Ergebnissen von sieben Jahren sozialdemokratisch geführter Regierung in NRW konfrontieren. Dass Schulz jetzt für mehr soziale Gerechtigkeit eintrete, ändere nichts an den Problemen in NRW, sagte der CDU-Landesvorsitzende Armin Laschet am Dienstag im Sender WDR 5. NRW habe das geringste Wirtschaftswachstum aller Bundesländer, die Kinderarmut steige im Gegensatz zur deutschlandweiten Entwicklung, bei der Betreuung von Kleinkindern stehe NRW auf dem letzten Platz.

Laschet ist auch Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl im Mai. Er warf der SPD im Land vor, sie lege jetzt Milliardenprogramme für die nächste Legislaturperiode vor - aber in den sieben Jahren ihrer Regierungszeit sei "alles schlimmer geworden". Der CDU-Politiker lastete der SPD auch an, dass es in NRW um die Innere Sicherheit "schlecht bestellt" sei. Es reiche nicht, mehr Polizisten einzusetzen - sie bräuchten auch politischen Rückhalt. Den bekämen sie nicht von SPD-Innenminister Ralf Jäger. Er warf der Landesregierung vor, sogenannte verdachtsunabhängige Kontrollen der Polizei zu verhindern. In 13 Bundesländern, auch SPD-regierten, seien solche Kontrollen möglich, in NRW gebe es kein Gesetz dafür. (dpa)