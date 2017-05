07.05.2017 Düsseldorf. Nach dem Wahlsieg der CDU in Schleswig-Holstein will die nordrhein-westfälische CDU bis zuletzt für einen Sieg bei der NRW-Landtagswahl am kommenden Sonntag kämpfen. "Wir kämpfen um Platz 1", erklärte NRW-CDU-Chef und Spitzenkandidat Armin Laschet am Sonntag. "Dieser starke Rückenwind aus dem Norden befeuert uns, noch einmal alles zu geben, damit der Wechsel auch in Nordrhein-Westfalen gelingt."