Laschet: Programm-Debatte über Familienentlastung beginnen

10.04.2017 Berlin. CDU-Vize Armin Laschet hat seine Partei aufgerufen, deutlich vor den Landtagswahlen im Mai mit der konkreten Debatte über eine steuerliche Entlastung von Familien zu beginnen. "Wir brauchen Lösungen, dass Familien wieder Eigentumserwerb möglich wird. Wir brauchen eine Entlastung von Familien. Und da muss die Debatte jetzt starten", sagte er am Montag vor Gremiensitzungen seiner Partei in Berlin. Laschet ist Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai.

Laschet stellte sich hinter die Steuersenkungspläne von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Angesichts eines Spitzensteuersatzes, der ab rund 54 000 Euro greift, müsse besonders dringend die Einkommensgruppe zwischen 30 000 und 50 000 Euro entlastet werden. Das betreffe etwa den Facharbeiter - "da brauchen wir eine Familienkomponente".

Entspannt zeigte sich Laschet angesichts eines Treffens von knapp 100 Konservativen aus CDU und CSU am Wochenende, die enttäuschte Unionswähler etwa von der AfD zurückholen wollen. "Wenn die Konservativen jetzt einmal definieren, was denn konservativ ist und was sie meinen, ist das für die Partei gut", sagte er. Er könne keine Fundamentalopposition gegen den Kurs von Kanzlerin Angela Merkel erkennen. Auf die Frage, ob die CDU-Chefin genug tue, um die Konservativen in der Union einzubinden, antwortete Laschet: "Ja." (dpa)