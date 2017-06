Laschet: "Ehe ist eine Beziehung zwischen Mann und Frau"

29.06.2017 Düsseldorf. Der neue nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet sieht einen Unterschied zwischen der Ehe von Mann und Frau und einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. "Meine Position ist, dass Diskriminierung bekämpft werden muss und Ehe nach dem Verständnis des Bundesverfassungsgerichts und nach meinem Verständnis eine Beziehung zwischen Mann und Frau ist", sagte der CDU-Bundesvize am Donnerstag in Düsseldorf. So habe es die NRW-CDU auch in ihrem Grundsatzprogramm definiert.

Die Bundestagsabgeordneten stünden an diesem Freitag vor einer schwierigen Entscheidung über die Ehe für alle. "Das ist keine Frage von konservativ oder nicht konservativ", sagte der CDU-Landeschef. "Das geht quer durch die Partei." Laschet wollte sich aber nicht festlegen, wie er votieren würde. "Ich stimme morgen nicht ab", sagte er. (dpa)