NRW-Landtagswahl

Setzt auf „Wahlkampf CDU pur“: Landesparteichef Armin Laschet am Freitag in Düsseldorf.

03.02.2017 Düsseldorf. Armin Laschet hat 100 Tage vor der Landtagswahl sein Thema gefunden. Mit einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Terrorfall Anis Amri will der CDU-Landeschef die rot-grüne Landesregierung und ihren angezählten Innenminister Ralf Jäger (SPD) in die Enge treiben.

Zugleich rätseln viele, ob die „Martin-Manie“ mit Umfrage-Rekordwerten für den neuen SPD-Kanzlerkandidaten Schulz Laschets Kontrahentin Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) die zweite Luft schenken könnte.

Noch vor Karneval soll der Untersuchungsausschuss zum Berliner Weihnachtsmarkt-Attentat arbeitsfähig sein und dann wichtige Dokumente „sichern“, wie es Laschet formulierte. Er wisse, wie schnell Behörden manchmal Unterlagen löschten. Deshalb müssten schleunigst Protokolle, Schriftwechsel und Vermerke zu Amri gesichtet werden. Spätestens Anfang April könnten erste Zeugen vernommen werden, darunter selbstverständlich Innenminister Jäger, so Laschet. In den Wochen vor der Landtagswahl am 14. Mai solle der U-Ausschuss bis zu neun Mal im Monat tagen.

Der Berliner Attentäter Amri war in NRW gemeldet und wurde hier als islamistischer „Gefährder“ geführt. Bislang wird darüber gestritten, ob es wirklich – wie Innenminister Jäger sagt – keine Möglichkeit gab, gegen den behördenbekannten Terrorverdächtigen vorzugehen. Anders als die CDU sieht die FDP den Untersuchungsausschuss „offen skeptisch“, wie es Parteichef Christian Lindner formulierte.

Der Liberale bezweifelt, dass sich binnen weniger Wochen auch nur ein „Zwischenergebnis“ zu Papier bringen lasse. Es sei auch eine „Frage der Seriosität und des Umgangs mit Steuermitteln“, so Lindner. Mit Ende der Legislaturperiode muss sich der U-Ausschuss auflösen und im neuen Landtag nach der Wahl die Arbeit von vorn beginnen. Laschet will sich dennoch im Rekordtempo den Fragen nähern, warum sich der als Gefährder eingestufte Amri frei bewegen konnte, wann sich der Tunesier wo in NRW aufhielt und wer wann welche Entscheidung traf.

Für die CDU, die am 14. Mai stärkste Kraft in NRW werden möchte, liegen dabei die strategischen Vorteile auf der Hand. Laschet plant einen „Wahlkampf CDU pur“ mit dem Themen-Dreiklang Innere Sicherheit, Wirtschaft und Bildung.

Noch liegen CDU und SPD in NRW Kopf an Kopf. Bei der Union kann man nicht abschätzen, ob und wie das durch den Kanzlerkandidaten Schulz ausgelöste Umfragehoch der SPD an Rhein und Ruhr durchschlägt. „Bei mir nimmt die Panik nicht zu“, versicherte Laschet. Er bezweifle, dass ausgerechnet Kraft, die mit „Brachialgewalt“ parteiintern für eine Kanzlerkandidatur von Sigmar Gabriel geworben habe, nun vom Schulz-Effekt profitieren sollte. Am Ende entscheide das Programm. Er kalkuliert zudem in Land und Bund mit einem Mobilisierungseffekt im eigenen Lager: Die CDU müsse die SPD ernst nehmen, gemeinsam mit der CSU kämpfen und bloß nicht so tun, „als wäre es gottgegeben, dass Angela Merkel knapp vor der absoluten Mehrheit steht“. (Tobias Blasius)