Landtag berät über Laschets gescheiterte Atommission

01.03.2018 Düsseldorf. Der nordrhein-westfälische Landtag debattiert am heutigen Donnerstag (10.00 Uhr) über die gescheiterte Atommission von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in Belgien. Laschet war vor gut einer Woche bei der belgischen Regierung mit der Forderung nach einer baldigen Abschaltung der störanfälligen Reaktoren Tihange bei Aachen und Doel nahe Antwerpen auf taube Ohren gestoßen. Auf Antrag der SPD-Opposition will der Landtag in einer Aktuellen Stunde über die Ergebnisse der Belgien-Reise Laschets beraten.

Der belgische Premier Charles Michel hatte Laschet verdeutlicht, dass Belgien am Atomausstieg bis zum Jahr 2025 und an seinen Reaktoren festhalten wolle.

Vor dem Landtag wollen am Nachmittag (15.30 Uhr) Kirchen und Gewerkschaften gegen die von CDU und FDP geplante Ausweitung der verkaufsoffenen Sonntage demonstrieren. (dpa)