Landesregierung will 900 Finanzbeamte in NRW befördern

17.03.2017 Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen sollen kurzfristig 900 Finanzbeamte befördert werden. Das hat NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) am Freitag in Düsseldorf angekündigt. Dies werde zu jährlichen Mehrausgaben von drei Millionen Euro führen. Das Kabinett habe dem Vorhaben bereits zugestimmt.

Die Zahl der Beschäftigten der Finanzverwaltung in den Besoldungsgruppen A 12 und A 13 werde von 28 auf 35 Prozent steigen. Damit werde die Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes um die Arbeitskräfte gestärkt. "Wir konkurrieren mit den Steuerberaterbüros und den Steuerabteilungen der Unternehmen um die gleichen Leute", sagte der Finanzminister. (dpa)