Landesorden für vier Spitzenpolitiker aus vier Parteien

23.08.2017 Düsseldorf. Vier ehemalige Spitzenpolitiker von CDU, SPD, FDP und den Grünen haben mit dem Landesverdienstorden eine der höchsten Auszeichnungen in NRW für ihre Arbeit bekommen. "Es kommt ganz entscheidend darauf an, dass unser Land von Menschen getragen und vorangebracht wird, die sich mit vollem Elan für die Demokratie einsetzen und die sie verbessern wollen", sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bei der Verleihung am Freitag.

Laschet ehrte Ex-Bundesinnenminister Gerhard Baum, der einst auch im Vorstand der NRW-FDP aktiv war, den ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten und Ex-Chef der NRW-CDU, Kurt Biedenkopf, die frühere NRW-Gesundheitsministerin Birgit Fischer (SPD) und den ehemaligen Partei- und Landtagsfraktionschef der NRW-Grünen, Reiner Priggen.

Der Landesverdienstorden ist nach dem Staatspreis die höchste Auszeichnung in NRW. Er wird seit 1986 für außerordentliche Verdienste um die Allgemeinheit verliehen. Zuletzt hatte Ex-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) ihren Nachfolger Laschet bei der Amtsübergabe Ende Juni mit dem Orden ausgezeichnet. Ministerpräsidenten erhalten ihn qua Amt. (dpa)