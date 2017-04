Löhrmann sieht Chancen für Rot-Grün bei NRW-Landtagswahl

24.04.2017 Düsseldorf. Die nordrhein-westfälischen Grünen sehen trotz der für sie schlechten Meinungsumfragen weiter Chancen für eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition nach der Landtagswahl am 14. Mai. In NRW gebe es keine Wechselstimmung, sagte Spitzenkandidatin Sylvia Löhrmann am Montag in Düsseldorf. Aus ihrer Sicht sei das Rennen um die Staatskanzlei zugunsten der SPD entschieden. "Deswegen kommt es darauf an, wer regiert mit", fügte Löhrmann hinzu.

Drei Wochen vor der Wahl zeichnet sich nach einer neuen Umfrage allerdings ein überraschendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU ab. In der Befragung von Infratest dimap im Auftrag des WDR-Magazins "Westpol" kommen beide Parteien auf 34 Prozent. Die CDU legte dabei gegenüber der letzten WDR-Umfrage von vor einem Monat um 4 Prozentpunkte zu, die SPD büßte 3 Punkte ein. Die Grünen kommen nur auf 6 Prozent, so dass es keine Mehrheit für Rot-Grün gäbe.

Löhrmann führt das im Vergleich zu Schleswig-Holstein schlechte Abschneiden der NRW-Grünen in den Umfragen auf landespolitische Besonderheiten zurück. "Es gibt einfach eine andere Stimmungslage in Schleswig-Holstein", sagte sie. Im Norden, wo eine Woche vor NRW gewählt wird, kommen die Grünen in den Umfragen auf 12 Prozent.

Anfang des Jahres hatten die NRW-Grünen in den Umfragen noch mehr als 10 Prozent erreicht. Den Absturz führt Löhrmann auch auf die Nominierung von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zurück. Das sei "ein erkennbarer Faktor". Ihre Politik hätten die NRW-Grünen seit Januar nicht geändert. Wie bei den vorangegangenen Wahlen will die Partei wieder auf eine Zweitstimmenkampagne setzen. "Wir haben noch 20 Tage Zeit und kämpfen darum, unser Ergebnis zu optimieren." (dpa)