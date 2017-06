Kritik aus NRW an Netzentgelt-Vorstoß von Zypries

23.06.2017 Düsseldorf. Nach einem Vorstoß von Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) für bundesweit einheitliche Strom- Übertragungsnetzentgelte kommt Kritik aus Nordrhein-Westfalen. "Eine simple Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte für ganz Deutschland würde zu einem dramatischen Kostenanstieg für die energieintensive Industrie in Nordrhein-Westfalen führen. Das gefährdet das Herzstück der deutschen Industrie", erklärte der designierte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitagabend.

Zudem wiesen die Netzbetreiber und Unternehmen in NRW zu Recht darauf hin, dass im Westen über Jahre der Netzausbau und die Netzverstärkung "früher und entschlossener angegangen wurden", sagte Laschet in einer Mitteilung der CDU. Das dürfe nun nicht bestraft werden.

Eine Einigung komme nur unter klaren Bedingungen in Betracht: "Die im internationalen Wettbewerb stehenden Unternehmen dürfen nicht durch einen Eingriff von heute auf morgen in die Knie gezwungen werden." Die spürbaren Mehrkosten für die Industrie müssten abgemildert werden. "Und die umweltfreundliche Kraft-Wärme-Kopplung muss besser gestellt werden als es die bisherigen Pläne befürchten lassen."

Zypries hatte in einem Schreiben an Sachsens Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (CDU) bundeseinheitliche Entgelte befürwortet. Zuvor hatte sich Tillich auch im Namen der Regierungschefs von acht weiteren Ländern an Zypries gewandt. Derzeit sind die Netzentgelte, die etwa ein Viertel der Stromkosten ausmachen, regional unterschiedlich hoch. In NRW fallen sie vergleichsweise günstig aus. (dpa)