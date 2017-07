Kreise: Eine im Irak festgenommene Islamistin kommt aus NRW

26.07.2017 Detmold. Bei der Befreiung Mossuls von der IS-Terrormiliz haben die irakischen Streitkräfte 20 ausländische Dschihadistinnen gefangen genommen. Darunter auch vier Deutsche, eine von ihnen aus NRW.

Eine der im nordirakischen Mossul festgenommenen deutschen Islamistinnen kommt aus Nordrhein-Westfalen. Das haben Sicherheitskreise am Mittwoch bestätigt. Die Frau habe im Raum Detmold/Herford gelebt, bevor sie sich in den Irak abgesetzt habe.

Nach einem Bericht der "Welt" (Mittwoch) wurde sie in der russischen Teilrepublik Tschetschenien geboren. Insgesamt sollen vier Frauen und Mädchen mit deutscher Staatsangehörigkeit bei der Befreiung Mossuls festgenommen worden sein.

Die mutmaßlichen IS-Anhängerinnen befänden sich in Bagdad in Haft. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen die vier wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat. Die Schülerin Linda aus Pulsnitz in Sachsen war nach bisherigen Erkenntnissen am 1. Juli vergangenen Jahres aus ihrem Heimatort Richtung Türkei verschwunden. Sie hatte zuvor im Internet Kontakt zu Islamisten aufgenommen und sich zunehmend radikalisiert. (dpa)