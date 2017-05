Kraft zu Leitkultur-Debatte: Verfassung ist Richtschnur

02.05.2017 Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) hat in der Debatte um eine Leitkultur auf die zentrale Rolle des Grundgesetzes hingewiesen. "Die wichtigste Richtschnur für unser Zusammenleben ist und bleibt unsere Verfassung", sagte die SPD-Landesvorsitzende der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Ihre Partei stehe "für eine weltoffene, vielfältige und solidarische Gesellschaft, in der alle ihren Platz haben, die unsere Werte und Gesetze achten." Das gelte unabhängig "von ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrem Glauben oder auch unabhängig davon, wen sie lieben", betonte die stellvertretende SPD-Bundesparteichefin.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte die Bundesbürger aufgerufen, sich selbstbewusst zu einer deutschen Leitkultur zu bekennen und sie vorzuleben. Er hatte zehn Punkte vorgestellt, die nach seiner Einschätzung über Grundrechte und Grundgesetz hinaus eine Leitkultur ausmachten. So seien für Deutschland Respekt und Toleranz wichtig. Zum Mehrheitsprinzip gehöre der Minderheitenschutz. Gewalt werde grundsätzlich nicht akzeptiert. Deutschland sei eine offene Gesellschaft. "Wir zeigen unser Gesicht. Wir sind nicht Burka."

Kraft sagte dazu am Dienstag, unabhängig von der aktuellen Leitkultur-Debatte gelte für sie ebenfalls weiterhin: "Ich will auch keine Burka." (dpa)