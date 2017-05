Kommentar zum TV-Duell

Düsseldorf. Das TV-Duell zwischen NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Herausforderer Armin Laschet geht ohne klaren Sieger zu Ende. Die SPD profitiert von ihrem Schulz-Bonus, aber beim Thema Sicherheit könnte der CDU-Mann noch punkten. Doch unser Autor glaubt, dass die beiden am Ende in einer Regierung sitzen könnten.

Von Detlev Hüwel, 03.05.2017

Aus dem einzigen TV-Duell in diesem NRW-Wahlkampf ist weder Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) noch ihr CDU-Herausforderer Armin Laschet als klarer Sieger hervorgegangen. Beide wirkten souverän und blieben keine Antwort auf die ihnen gestellten Fragen schuldig. Dass sie zu einer unterschiedlichen Einschätzung etwa bei Kitagebühren und Verkehrsstaus kamen, kann niemanden verwundern. Trotz zum Teil heftiger gegenseitiger Attacken verzichteten beide auf zu große Schärfe. Kraft und Laschet wissen, dass sie möglicherweise schon bald gemeinsam an einem Kabinettstisch sitzen könnten.

Dennoch gelang es Laschet, Kraft etwa beim Thema innere Sicherheit massiv unter Druck zu setzen. Kraft wiederum war bestrebt, ein positives Bild von fünf Jahren Rot-Grün zu zeichnen. Kein leichtes Unterfangen, denn die Bilanz sieht nicht gerade rosig aus.

Für den Bürger stellt sich nach dem gestrigen Duell allerdings erst recht die Frage: Sie oder er? Aber der Wahlkampf ist noch nicht zu Ende. Morgen können sich die Spitzenkandidaten der Partei im direkten Schlagabtausch messen. Die SPD hat derzeit wohl die die Nase vorn, doch die Union hat durchaus noch Chancen, mit der SPD gleichzuziehen oder sie gar zu überholen, nachdem bei den Sozialdemokraten der Schulz-Effekt verebbt ist.

Dafür spricht auch, dass in Umfragen der Persönlichkeitsabstand zwischen Kraft und Laschet kleiner wird. Mit der Einbeziehung des populären Innenexperten Wolfgang Bosbach in sein Team hat Laschet zudem einen Coup gelandet, der ihm wertvolle Punkte einbringen könnte. Das Thema Sicherheit bewegt die Menschen in hohem Maße. Nach der Absage der um ihr politisches Überleben kämpfenden Grünen an ein Jamaikabündnis mit CDU und FDP scheint derzeit jedoch alles auf eine große Koalition hinauslaufen.